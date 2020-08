നീതിയുടെ ആദ്യപടി: സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുതിന്റെ മരണത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട സുപ്രീംകോടതി വിധിയോട് പ്രതികരിച്ച് മുന്‍ കാമുകി അങ്കിത

നടന്‍ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുതിന്റെ മുന്‍ കാമുകിയായ നടി അങ്കിത ലോഖാണ്ഡെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി പരസ്യമായതിന് മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം, അഭിപ്രായം അവര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചു. ‘നീതിയാണ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിലെ സത്യം. സത്യം വിജയിക്കുന്നു …. #1ststeptossrjustice.’ എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Justice is the truth in action 🙏🏻 Truth wins …. #1ststeptossrjustice pic.twitter.com/2CKgoWCYIL

സുപ്രീംകോടതി വിധിയെക്കുറിച്ച് സുശാന്തിന്റെ സഹോദരി ശ്വേത സിംഗ് കൃതിയുടെ ട്വീറ്റും അങ്കിത പങ്കുവെച്ചു. അത്‌നൊപ്പം ‘നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ വഴിയില്‍’ എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

On our way for justice di 🤗🙏🏻 https://t.co/XAcawm8ITr

— Ankita lokhande (@anky1912) August 19, 2020