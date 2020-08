ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: ഹൈ​ഡ്രോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ വൻ തീ​പി​ടി​ത്തം. ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ്-​തെ​ല​ങ്കാ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ​ശൈ​ലം ഹൈ​ഡ്രോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ്ലാ​ന്‍റിലെ പ​വ​ർ ഹൗ​സിൽ രാത്രിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

Fire broke out in unit 1 around 10:30PM. Ten people were able to come out. Plant's Power supply was cut off. We're trying to get help of Singareni Coal Mine, as they might have expertise in such situation. Priority is to rescue the trapped: Telangana Minister G Jagadeeshwar Reddy https://t.co/9kMA1D9jBK

— ANI (@ANI) August 21, 2020