ന്യൂ ഡൽഹി : തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ദാ​നി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വാ​ദം മു​റു​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സിം​ഗ് പു​രി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ലേ​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

Parallel narratives can be no match for facts.

A campaign has been launched against the decision to privatise the Thiruvananthapuram airport.

Here are the facts.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 20, 2020