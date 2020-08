ദില്ലി: ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പഞ്ചാബില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ ശ്രമിച്ച 5 പേരെ ബിഎസ്എഫ് വെടിവച്ചു കൊന്നു. പഞ്ചാബിലെ തന്‍ താരന്‍ ജില്ലയിലെ ഖേംകാരന്‍ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്തിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായി ബി.എസ്.എഫ് പട്രോളിംഗ് സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇവരെ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാര്‍ ബിഎസ്എഫ് സംഘത്തിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ബിഎസ്എഫ് തിരിച്ചടിച്ചു.

വെടിവയ്പ്പില്‍ അഞ്ച് നുഴഞ്ഞ് കയറ്റക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. പുലര്‍ച്ചെ 4: 45 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

22 Aug 2020#BSF#Punjab

Alert troops of 103 Bn #BSF noticed suspicious movement of intruders violating IB. Upon being challenged to stop, intruders fired upon #BSF troops who retaliated in self defence. Resultantly, 05 intruders were shot. Intensive search ops is underway. pic.twitter.com/qwN5UoWC1A

— BSF PUNJAB (@BSF_Punjab) August 22, 2020