തിരുവനന്തപുരം : തലസ്ഥാന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മലയാളത്തില്‍ മറുപടി നല്‍കി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയെന്നോണമാണ് മലയാളത്തില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പൊതു മേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും കൂടിയുള്ള പങ്കാളിത്തത്തില്‍ ഉള്ള വിമാനത്താവള വികസന സംരംഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യത്ത പിപിപി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എയര്‍ പോര്‍ട്ട് സിയാല്‍ കൊച്ചിയിലാണ് ഉയര്‍ന്നു വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം ;

പൊതു മേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും കൂടിയുള്ള പങ്കാളിത്തത്തില്‍ (Public Private Partnership) ഉള്ള വിമാനത്താവള വികസന സംരംഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യത്ത PPP അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എയര്‍ പോര്‍ട്ട് CIAL കൊച്ചിയിലാണ് ഉയര്‍ന്നു വന്നത്.

വര്‍ഷം1.3 കോടി passenger capacity ഉള്ള CIAL, 2019- 20 വര്‍ഷം COVID-19 നു മുമ്പുള്ള കാലയളവു കണക്കില്‍ എടുത്താല്‍ 96.2 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വളരെ വിജയകരമായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു.

അതു പോലെ കേരളത്തില്‍ ഉള്ള ഒരു വിജയകരമായ PPP സംരംഭത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കൊച്ചി എയര്‍പോര്‍ട്ടിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം 1994 ലെ UDF ഭരണകാലത്തും ഉദ്ഘാടനം 1999ല്‍ LDF ഭരണകാലത്തും ആയിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ വളരെ വിജയകരമായ രണ്ട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകള്‍ നടത്തുന്ന കേരള സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം എയര്‍പോര്‍ട്ട് PPP മോഡലില്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ എതിര്‍ക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ മീറ്റിങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം എയര്‍പോര്‍ട്ടിന്റെ PPP മോഡലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 33% വ്യോമയാത്രികരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡല്‍ഹിയിലെയും മുംബൈയിലേയും എയര്‍പോര്‍ട്ടുകള്‍ 2006-07 ല്‍ PPP മോഡല്‍ ആക്കിയത് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ UPA സര്‍ക്കാരാണ്. അതുമായി തുലനം ചെയ്താല്‍ ഇപ്പോള്‍ കൈമാറ്റപ്പെടുന്ന ആറ് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വെറും 10% ത്തില്‍താഴെ യാത്രക്കാരെ മാത്രമാണ്.

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണത്തിന് എതിരാണെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്? ന്യായമായ അവസരവും Right of First Refusal (സര്‍ക്കാരിന്റെ Bid ഏറ്റവും കൂടിയ Bid ന്റെ 10% ന് ഉള്ളിലാണെങ്കില്‍) ഉം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷെ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ Bid 19.64% കുറവായിരുന്നു.

അതിനു ശേഷം അവര്‍ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹര്‍ജി 2019 ഡിസംബറില്‍ നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയതു. ഹര്‍ജിക്കാര്‍ പിന്നീട് ബഹു. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ SLP ഫയല്‍ ചെയ്തു. സുപ്രീം കോടതി തിരിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയിലോ Stay നിലവിലില്ല.

കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ writ petition ന്റെ ഫലത്തിന്റെയും Concessionaire കരാര്‍ നിബന്ധനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് സ്വകാര്യവത്ക്കരണം നടത്താന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

നിയമ നടപടിയില്‍ ഹര്‍ജിക്കാര്‍ വിജയിച്ച് Bidding process Annulment/ Cancellation ആവുകയാണെങ്കില്‍ Concessionaire എയര്‍പോര്‍ട്ട് കൈവശാവകാശം AAIക്കു തന്നെ കൈ മാറുന്നതായിരിക്കും. AAI ക്കു നല്‍കിയ തുകയും കൂടുതലായി മുതല്‍ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതും അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചു നല്‍കേണ്ടതായിരിക്കും.

AAI ല്‍ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഒന്നും concessionaire ആവശ്യപെടാവുന്നതല്ല. അല്ലെങ്കിലും ഈ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകള്‍ 50 വര്‍ഷത്തെ പാട്ട കാലാവധിക്കു ശേഷം AAI ക്കു തന്നെ തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇതിനും പുറമേ Customs, Security, Immigration, Plant & Animal Quarantine, Health Services, Communication & Navigation Surveillance/Air Traffic Management Services മുതലായ പരമാധികാരങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് തന്നെ നല്‍കുന്നതായിരിക്കും.