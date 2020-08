കടപ്പ: മുന്‍ ആപ്കോ മേധാവിയുടെ വീട്ടില്‍ സിഐഡി റെയ്ഡ്. കടപ ജില്ലയിലെ ഖാജിപേട്ട് പട്ടണത്തില്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാന്‍ഡ്ലൂം വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (ആപ്കോ) മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഗുജാല ശ്രീനിവാസുലുവിന്റെ വീട്ടില്‍ ആണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഒരു ദിവസം മുഴുവന്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ 3 കിലോഗ്രാം സ്വര്‍ണം, ഏകദേശം 2 കിലോഗ്രാം വെള്ളി, ഒരു കോടിയിലധികം പണം, നിരവധി സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകള്‍ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് സിഐഡി ഡിഎസ്പി സുബ്ബരാജു പറഞ്ഞു.

മുഖവിലയുടെ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പഴയ കറന്‍സിയും ശ്രീനിവാസുലുവിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. തെലുങ്ക് ദേശം പാര്‍ട്ടി (ടിഡിപി) ഭരണം മുതല്‍ ആപ്കോയിലെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച കേസ് സിഐഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതിയില്‍ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം ശ്രീനിവാസുലുവിന്റെ വസതി, ധംഖാന പല്ലെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഓഫീസ്, ജീവനക്കാരുടെ വസതി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തിയതായി സുബ്ബരാജു അറിയിച്ചു.

Andhra Pradesh: CID raided the residence of Gujjala Srinivasulu, former chairman of APCO (State Handloom Weavers Cooperative Society) in Khajipet, yesterday. 3 kgs of gold, 2 kgs of silver, more than Rs 1 crore of cash & property documents have been seized from his residence. pic.twitter.com/ASUe02lA4C

— ANI (@ANI) August 22, 2020