അനാഥരായ ഹിന്ദു സഹോദരിമാരെ ദത്തെടുത്ത് വിവാഹം നടത്തി മുസ്ലിം യുവാവ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹ്മദ് നഗറിലാണ് സംഭവം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പത്താൻ ഇവരെ ദത്തെടുത്തത്. വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ എല്ലാ ചെലവുകളും മുടക്കി ഇവരെ ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, സഹോദരന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ പത്താനെ സഹോദരനായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നും അമ്മാവൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ച് പത്താൻ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലൂം പത്താന്റെയും സഹോദരിമാരുടെയും കഥ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. എംപി ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

Muslim man Bababhai Pathan, from Ahmednagar, Maharashtra, has adopted two orphan sisters & wedded them from his own expenses according to the Hindu rituals. He has been widely praised for his humanitarian work across the country. pic.twitter.com/zLIQP76JnS

— Aarif Shah (@aarifshaah) August 23, 2020