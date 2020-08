പട്ന: ബിഹാറിലെ രണ്ട് നഗരങ്ങളിലെ താല്‍ക്കാലിക കോവിഡ് കെയര്‍ ആശുപത്രികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ധനസഹായം നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസ് തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. രോഗികളെ വേഗത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് -19 സമര്‍പ്പിത ആശുപത്രികള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാല്‍, പട്നയിലും മുസാഫര്‍പൂരിലും 500 ബെഡുകള്‍ ഉള്ള താല്‍ക്കാലിക കോവിഡ് ആശുപത്രികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ച് പിഎം-കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട്.

കോവിഡ് -19 നെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ബിഹാറിലെ പട്നയിലും മുസാഫര്‍പൂരിലും 500 കിടക്കകളുള്ള കോവിഡ് -19 മേക്ക്ഷിഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസ് (പിഎംഒ) തീരുമാനിച്ചു. ഡിആര്‍ഡിഒ. ബീഹാറിലെ കോവിഡ് പരിചരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകും. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പട്‌നയിലെ ബിഹ്തയില്‍ 500 കിടക്കകളുള്ള താല്‍ക്കാലിക കോവിഡ് കെയര്‍ ആശുപത്രി തുറക്കും. പട്‌നയിലെ ബിഹ്തയിലെ 500 ബെഡ് ആശുപത്രി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുസാഫര്‍പൂരിലെ 500 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രി ഉടന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പിഎംഒ അറിയിച്ചു.

PM-CARES Fund Trust has decided to allocate funds for fight against COVID-19 by way of establishment of 500-bed COVID-19 Makeshift Hospitals at Patna & Muzaffarpur, Bihar by DRDO. This will go a long way in improving COVID care in Bihar. pic.twitter.com/AAPEIDDcRc

— PMO India (@PMOIndia) August 24, 2020