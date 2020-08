കരീബിയന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി 48 കാരനായ പ്രവീണ്‍ താംബെ, അരങ്ങേറ്റ മത്സരം ഗംഭീരമാക്കി

കരീബിയന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ (സിപിഎല്‍) കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി ഇന്ത്യന്‍ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ പ്രവീണ്‍ തംബെ ബുധനാഴ്ച ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. കീറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമില്‍ പരിക്കേറ്റ സുനില്‍ നരെയ്‌ന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് 48 കാരനായ താംബെ സിപിഎല്‍ ടീമായ ട്രിന്‍ബാഗോ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

തന്റെ ആദ്യ ഓവറില്‍ തന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ താംബെ അരങ്ങേറ്റം അവിസ്മരണീയമാക്കി. പതിനൊന്നാം ഓവറില്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ നജീബുള്ള സദ്രാനെ പുറത്താക്കിയാണ് ആദ്യ മത്സരം തന്നെ ഗംഭീരമാക്കിയത്. സെന്റ് ലൂസിയ സൂക്‌സ് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 18-ാം ഓവറില്‍ മഴ കളി നിര്‍ത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വെറ്ററന്‍ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ ഒരു ഓവര്‍ മാത്രമാണ് എറിഞ്ഞത്.

First CPL wicket for Pravin Tambe! Historic moment for this Indian star! #CPL20 #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/XFoLyxBIrO

— CPL T20 (@CPL) August 26, 2020