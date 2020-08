സാമ്പത്തിക ഉള്‍പ്പെടുത്തലിനായുള്ള ദേശീയ ദൗത്യമായ പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ജന്‍ ധന്‍ യോജന (പിഎംജെഡിവൈ) നടപ്പാക്കി ആറുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ സംരംഭത്തിന്റെ വിജയം പങ്കുവെച്ചു. പിഎംജെഡിവൈയെ ഗെയിം ചേഞ്ചര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷമായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജന സംരംഭങ്ങളുടെ അടിത്തറയായി ഈ സംരംഭം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

Today, six years ago, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched with an ambitious aim of banking the unbanked. This initiative has been a game-changer, serving as the foundation for many poverty alleviation initiatives, benefitting crores of people. #6YearsOfJanDhanYojana pic.twitter.com/MPueAJGlKw

— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2020