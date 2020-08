ന്യൂഡല്‍ഹി : കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഉന്നയിച്ച നേതാവായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച കന്യാകുമാരി എംപി എച്ച് വസന്തകുമാര്‍. കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ നടന്ന സഭാസമ്മേളനത്തിലാണ് കോവിഡ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെ സ്പീക്കര്‍ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞതായി അറിയിച്ചു.സഭയില്‍ വസന്തകുമാര്‍ സംസാരിച്ചതിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ.

On 20th March Kanyakumari MP #Vasanthakumar ji in his Lok Sabha speech kept demand of declaring #COVIDー19 as “National Disaster”..

He spoke also for direct benifit transfers to daily wagers & to help small businesses ..

He was interrupted with laugh within few secs..

RIP sir🙏 pic.twitter.com/L5ezM2b6l4

