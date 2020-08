ഇവിടെ എന്തും പോകും ; ദേശീയ കായിക ദിനത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത കായിക മത്സരങ്ങള്‍ കളിക്കുന്ന സച്ചിന്‍ ; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

ഇന്ന് ദേശീയ കായി ദിനമാണ്. 1928, 1932, 1936 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയ ഹോക്കി ഇതിഹാസം ധ്യാന്‍ ചന്ദിന്റെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ഇന്ത്യ ദേശീയ കായിക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദേശീയ കായിക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം 2012 ല്‍ ആരംഭിച്ചു. സ്പോര്‍ട്സ് ഡേ, രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേല്‍ രത്ന, അര്‍ജുന അവാര്‍ഡ്, ധ്യാന്‍ ചന്ദ്, ദ്രോണാചാര്യ അവാര്‍ഡുകള്‍ തുടങ്ങിയ ബഹുമതികളോടെ രാജ്യം താരങ്ങളെ ആദരിക്കാറുണ്ട്.

ഈ വര്‍ഷത്തെ ദേശീയ കായിക ദിനത്തില്‍ സച്ചിന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഈ വീഡിയോയില്‍ ക്രിക്കറ്റ്, ബാസ്‌കറ്റ് ബോള്‍, ബാഡ്മിന്റണ്‍, ടെന്നീസ്, സ്‌ക്വാഷ്, ടേബിള്‍ ടെന്നീസ്, മോട്ടോര്‍ റേസിംഗ്, ഗോള്‍ഫ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കായിക വിനോദങ്ങള്‍ കളിക്കുന്നതായി കാണാം.

Playing sports is not just fun but also keeps us mentally & physically fit.

Let’s motivate ourselves and our dear ones to play for sometime everyday & we can help India 🇮🇳 become healthier & fitter.#SportPlayingNation #NationalSportsDay pic.twitter.com/InjF7UQCeA

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 29, 2020