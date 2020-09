ന്യൂ​യോ​ര്‍​ക്ക്: യു​എ​സ് ഓ​പ്പ​ണി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. സു​മി​ത് ന​ഗാ​ല്‍ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി. ലോ​ക മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ താ​രം ഡൊ​മി​നി​ക് തീ​മാ​ണ് സു​മി​ത് നാ​ഗ​ലി​നെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്കോ​ർ: 6-3, 6-3, 6-2. ​അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ഡൊ​മ​നീ​ക് തീം ‌ മാ​രി​ൻ സി​ലി​ച്ചി​നെ നേ​രി​ടും

Thank you 2020 US Open. Lots to learn. Going to keep working hard!

Thanks for all the support everyone 💪#USOpen pic.twitter.com/3AKOBrMlJE

— Sumit Nagal (@nagalsumit) September 3, 2020