മുംബൈ: മുതിര്‍ന്ന നിര്‍മാതാവും സംവിധായകനുമായ ജോണി ബക്ഷി അന്തരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ജൂഹു ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മരണം. 82 വയസ്സായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബക്ഷിയെ സബര്‍ബന്‍ ജുഹുവിലെ ആരോഗ്യ നിധി ആശുപത്രിയില്‍ വെന്റിലേറ്ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി. ഫലത്തില്‍ നെഗറ്റീവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.30-2.00 ഇടയില്‍ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ത്യകര്‍മങ്ങള്‍ ശനിയാഴ്ച കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഒരു ശ്മശാനത്തില്‍ നടന്നു. ബ്രാണ്ടോ, കെന്നഡി, ബ്രാഡ്മാന്‍, പ്രിയ എന്നിവരാണ് ബക്ഷിയുടെ മക്കള്‍.

നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട തന്റെ കരിയറില്‍ 1974 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മഹേഷ് ഭട്ട് ആദ്യമായ സംവിധായകനായ ‘മന്‍സിലിന്‍ ഔര്‍ ഭി ഹെയ്ന്‍’, നിര്‍മിച്ചാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നീട് (1974), ‘രാവണ്‍’, (1984), ‘മെരാ ദോസ്ത് മെരാ ദുഷ്മാന്‍’ (1984), ‘ഫിര്‍ തെരി കഹാനി യാദ് ആയ്’ (1993) എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു. പിന്നീട് രാജേഷ് ഖന്ന നായകനായി അഭിനയിച്ച ‘ഡാകു ഔരി പോലീസ്’ (1992), ‘ഖുഡായ്’ (1994) എന്നീ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു. ഏതാനും ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിര്‍മ്മാതാവ് അമിത് ഖന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍അനു ശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ‘5 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാതാവ് ജോണി ബക്ഷി ഇന്ന് രാവിലെ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സ്പര്‍ശിച്ച പലരും അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കട്ടെ,’ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

A friend of 5 decades filmmaker Johnny Bakshi passed away this morning. He will be missed by many whose life he touched. May his soul rest in peace — Amit Khanna (@amitkhanna) September 5, 2020

ട്വിറ്ററില്‍, നടന്‍ അനുപം ഖേര്‍ ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു. ‘പ്രിയപ്പെട്ട ജോണിബക്ഷിയുടെ നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതില്‍ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. മുംബൈയിലെ എന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു നിര്‍മ്മാതാവ്, സുഹൃത്ത്, ഒരു പിന്തുണക്കാരന്‍, പ്രചോദകന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ അദ്ദേഹം പകര്‍ന്നു തന്ന നിറഞ്ഞ ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എല്ലാവരേയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു’

Deeply saddened to know about the demise of dear #JohnnyBakshi. He was a very integral part of my early life in Mumbai. As a producer, friend, a supporter and as a motivator. He had the most infectious laughter which made everybody happy around him. अलविदा मेरे दोस्त ।ओम शांति🙏 pic.twitter.com/xmlcldfk9k — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 5, 2020

ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാതാവ് കുനാല്‍ കോലിയും ബക്ഷിയുടെ മരണത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ജോണി ബക്ഷി സര്‍ കടന്നുപോയതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടതില്‍ ഖേദമുണ്ട്. പ്ലസ്ചാനലില്‍ @ മഹേഷ് ഭട്ട് & ഇറ്റ് അമിത്ഖന്നയുമായി എന്റെ ദിവസങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹം ഒരു മധുരമുള്ള സഹായിയായിരുന്നു. എല്ലായ്‌പ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിന്റെ പഴയ ഗാര്‍ഡിന്റെ ഭാഗം. ആര്‍ഐപി സര്‍, ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാവ് കുനാല്‍ കോഹ്ലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.