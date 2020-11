‘അനുകമ്പയുള്ള, കഠിനാധ്വാനിയായ’ നേതാവ് ; ബിജെപി നേതാവ് കൈലാഷ് സാരംഗിന്റെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനമറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ദില്ലി : മധ്യപ്രദേശിലെ മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നോതാവ് കൈലാഷ് സാരംഗിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ അനുശോചനമറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. ‘അനുകമ്പയുള്ള, കഠിനാധ്വാനിയായ’ നേതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സാംരംഗിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലുടനീളം ബിജെപിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കൈലാഷ് സാരംഗ് ജി ശക്തമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തി. എംപിയുടെ പുരോഗതിക്കായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ, അനുകമ്പയുള്ള, കഠിനാധ്വാനിയായ നേതാവായി അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍മിക്കും, ”പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Shri Kailash Sarang Ji made stupendous efforts to strengthen the BJP across Madhya Pradesh. He will be remembered as a compassionate and hardworking leader, committed to MP’s progress. Anguished by his demise. Condolences to his family and well-wishers. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2020