ഇന്ത്യയുടെ കോവാക്സിന്‍ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും : ആദ്യ ഡോസ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക്

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്സിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം ഇന്നു മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രി അനില്‍ വിജാണ് ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുക. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.

I Will be administered trial dose of Coronavirus vaccine #Covaxin a Bharat Biotech product Tomorrow at 11 am at Civil Hospital, Ambala Cantt under the expert supervision of a team of Doctors from PGI Rohtak and Health Department. I have volunteered to take the trial dose.

