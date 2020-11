ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെങ്കലവും വെള്ളിയും നേടി തന്ന ഗുസ്തി താരം ബബിത ഫോഗാട്ട് അമ്മയാകുന്നു ; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് താരം

ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെങ്കലവും വെള്ളിയും നേടി തന്ന ഗുസ്തി താരം ബബിത ഫോഗാട്ട് അമ്മയാകുന്നു. ആ സന്തോഷ വാര്‍ത്ത താരം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. താനും ഭര്‍ത്താവ് വിവേക് സുഹാഗും തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഹരിയാനയിലെ ഭിവാനിയില്‍ നിന്നുള്ള 31 കാരി തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടില്‍ വിവേകുമായി ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെക്കുകയും താന്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യന്‍ ഗുസ്തി താരം ട്വീറ്റില്‍ എഴുതിയത് താന്‍ ആവേശത്തിലാണെന്നും ജീവിതത്തില്‍ ഈ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ്.

‘നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി ഞാന്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും, അത്തരമൊരു അത്ഭുതകരമായ ജീവിതം നയിക്കാന്‍ ഞാന്‍ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ എന്റെ സന്തോഷകരമായ സ്ഥലമാണ്.’ നിങ്ങള്‍ എന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആവേശത്തിലാണ്, ”ഫോഗാറ്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

