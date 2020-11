സിഡ്‌നി : ഓസ്ട്രേലിയ ഉയര്‍ത്തിയ കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തിനിടെ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകന്‍ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരിയായ തന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് മുന്നില്‍ നടത്തിയ വിവാഹഭ്യര്‍ത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്. ക്യാമറ കണ്ണുകള്‍ കൃത്യമായി പകര്‍ത്തിയതോടെ താരങ്ങളുടെയടക്കം സാനിധ്യത്തില്‍ മനോഹരമായൊരു വിവാഭ്യര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ -ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരം വേദിയായി.

മൂന്നാം വിക്കറ്റില്‍ കോഹ്‌ലി-അയ്യര്‍ കൂട്ടുകെട്ട് ക്രീസില്‍ നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. കമന്ററി ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്‍ ഓസിസ് താരങ്ങളായ ഷെയ്ന്‍ വോണും ആദം ഗില്‍ക്രിസ്റ്റും കാണികളും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരുന്നു. ഇരുവരും കെട്ടിപിടിച്ചതോടെ ഗില്‍ക്രിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു “അവള്‍ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.”

Was this the riskiest play of the night? 💍

She said yes – and that's got @GMaxi_32's approval! 👏 #AUSvIND pic.twitter.com/7vM8jyJ305

