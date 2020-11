കാശി വിശ്വനാഥന് മുന്നിൽ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ; വീഡിയോ കാണാം

വാരാണസി : കാശി വിശ്വനാഥന് മുന്നിൽ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വാരാണസിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കാശി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്.

Read Also : കോവിഡ് വാക്സിൻ : ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയുമായി‌ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി

പൂക്കൾ, പാൽ, തൈര്, തേൻ, ചന്ദനം, കശുവണ്ടി, പഴം എന്നിവ നേദിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പൂജയും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു . രുദ്രാക്ഷ മാല, വില്വാദി മാല , ഭസ്മം , വസ്ത്രം എന്നിവ പ്രധാനമന്ത്രി കാണിക്കയായി സമർപ്പിച്ചു .

#WATCH Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Kashi Vishwanath Temple in Varanasi

Chief Minister Yogi Adityanath also present pic.twitter.com/MF7piTO9zY

— ANI UP (@ANINewsUP) November 30, 2020