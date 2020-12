അഫ്ഗാന്‍ യുവതാരത്തോട് രോഷാകുലനായി ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ; വീഡിയോ വൈറൽ ആകുന്നു

കൊളംബോ: ലങ്കന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്റെ ഒന്നാം സീസണില്‍ വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ച്‌ പാകിസ്ഥാന്റെ മുതിര്‍ന്ന താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍കാരനായ യുവതാരം നവീന്‍ ഉള്‍ ഹഖുമായി കോര്‍ത്ത വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ ആകുന്നത്. ലങ്കന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ അഫ്രീദിയുടെ ടീമംഗമായ പാക് താരം മുഹമ്മദ് ആമിറിനോട് മത്സരത്തിനിടെ മോശമായി പെരുമാറിയതിനാണ് നവീന്‍ ഉള്‍ ഹഖിനോട് അഫ്രീദി മത്സരശേഷം കയര്‍ത്തത്.

Read Also : തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ സൈക്ലോണ്‍ അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

Smiles from Afridi – and then a scowl! 😁😠

What a character! 🤣

Tempers flaring a little after Afridi's Galle Gladiators beaten by Kandy Tuskers in #LPL2020

Tuskers' Naveen-ul-Haq had shared words with Mohammad Amir – and Afridi wasn't amused! #KTvGG pic.twitter.com/h9u2l6OvQC

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) November 30, 2020