സാരിയുടുത്ത് ബാക്ക് ഫ്ലിപ് ചെയ്ത് യുവതി ; വിഡിയോ വൈറൽ ആകുന്നു

സാരിയുടുത്ത് കുത്തിമറിയുന്ന യുവതിയുടെ വീഡിയോ വൈറൽ ആകുന്നു.വിഡിയോയില്‍ യുവതി ആറ് തവണയാണ് തലകുത്തി മറിയുന്നത്. മിലി സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന യുവതിയുടെതാണ് കാണികളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പ്രകടനം.

പുരുഷന്മാര്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീകള്‍ക്കും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. അവരെക്കാള്‍ നന്നായി തന്നെ. പലപ്പോഴും പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കു സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകള്‍ ചെയ്ത് വിജയിക്കാറുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ് മിലി സര്‍ക്കാര്‍. സാരിയിലാണ് അവര്‍ ബാക്ക് ഫ്ലിപ് ചെയ്യുന്നത്.’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. നിരവധിപേരാണ് വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്.

Women can do everything that men can and they even do it better. They also can do many things that men cannot.

Meet Mili Sarkar, the woman whose backflip in a saree is breaking the Internet. She’s a Powerhouse of Talent! #womenempowerment #WomensRights pic.twitter.com/pNyeBloOCh

— Aakash Ranison (@aakashranison) November 30, 2020