കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ജെ പി നഡ്ഡ

തെദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഫലം നല്കിയതിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഡ്ഡ. കെ സുരേന്ദ്രൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ അഴിമതി തുറന്ന് കാട്ടുന്നത് തുടരും. മെച്ചപ്പെട്ട ഫലം നല്കിയതിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയെന്ന് ജെപി നഡ്ഡ.ഇരു മുന്നണികളുടെയും വർഗ്ഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്നത് തുടരുമെന്നും നഡ്ഡ പ്രതികരിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു നഡ്ഡയുടെ പ്രതികരണം.

I thank the people of Kerala for giving an improved mandate to BJP in Local Body Elections. @BJP4Keralam President @surendranbjp Ji & Karyakartas worked tirelessly & with this mandate, we will continue to expose the corrupt, communal & hypocrite politics of both LDF & UDF fronts.

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 17, 2020