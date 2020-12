പാലക്കാട് നഗരസഭയില്‍ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചത് സിപിഎം; വിമർശനവുമായി പി.കെ ഫിറോസ്

പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ ബി.ജെ.പി വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ ഫിറോസ്. നഗരസഭയില്‍ ബി.ജെ.പി വിജയിക്കാന്‍ കാരണം എല്‍ഡിഎഫ് ആണെന്നും പി.കെ ഫിറോസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ച സീറ്റുകളിലെ കണക്കുകൾ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പി കെ ഫിറോസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കലെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിലൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം…………………………………

Prevention is better than cure…..

ആരാണ് പാലക്കാട് നഗര സഭയിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് അധികാരം നൽകിയത്? ബി.ജെ.പി ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കോൺഗ്രസ് തോറ്റാൽ മതി എന്ന ചിന്താഗതി ആരാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്?

പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ബിജെപി ജയിച്ച സീറ്റുകളിലെ കണക്കുകൾ പറയട്ടെ…

പാലക്കാട് നഗരസഭ

#കൽപ്പാത്തി ഈസ്റ്റ് വോട്ട് നില

ബിജെപി 647

യുഡിഎഫ് 580

എൽഡിഎഫ് 130

സ്വതന്ത്രൻ 98

# കുമാരപുരം വോട്ടുനില

ബിജെപി 808

യുഡിഎഫ് 705

എൽഡിഎഫ് 158

# വെണ്ണക്കര സെൻട്രൽ വോട്ടുനില

ബിജെപി 551

യുഡിഎഫ് 530

എൽഡിഎഫ് 102

# കൈകുത്തുപറമ്പ് വോട്ടുനില

ബിജെപി 594

യുഡിഎഫ് 542

എൽഡിഎഫ് 55

#പുതൂർ നോർത്ത്

ബിജെപി 641

യുഡിഎഫ് 458

എൽഡിഎഫ് എഫ് 259

ആംആദ്മി 9

# ഒലവക്കോട് സെൻട്രൽ വോട്ടുനില

ബിജെപി 780

യുഡിഎഫ് 525

എൽഡിഎഫ് 341

#കൊപ്പം വോട്ട് നില

ബിജെപി 543

യുഡിഎഫ് 369

എൽഡിഎഫ് 309

# selvapalayam വോട്ടുനില

ബിജെപി 507

യുഡിഎഫ് 377

എൽഡിഎഫ് 340

ബിഎസ്പി 17

ഇനി 2015 ലെ കണക്ക് പരിശോധിക്കൂ…

പാലക്കാട് നഗരസഭ

UDF – 20

LDF – 8

BJP – 24

ആര്‍ക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല.

ചെയര്‍മാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിന്നും LDF വിട്ടുനിന്നു.

ഫലം – കേരളത്തില്‍ BJP ആദ്യമായി ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിച്ചു.

ഇനി പറയൂ പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കൽ?

ഇനി കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പൈവെളിഗ പഞ്ചായത്തിൽ ബി.ജെ.പി ഭരണം എങ്ങിനെയാണ് തടഞ്ഞത് എന്ന് കൂടി നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും.

പൈവെളിഗ

ബി.ജെ.പി – 8

എൽ.ഡി.എഫ് – 7

യു.ഡി.എഫ് – 4

യു.ഡി.എഫ് അവിടെ എൽ.ഡി.എഫിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് ബി.ജെ.പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി.

ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ ആത്മാർത്ഥമായ നിലപാടെടുക്കുന്നവർ ആരെന്ന് വസ്തുതകൾ പറയട്ടെ. ചെപ്പടി വിദ്യകൾ കൊണ്ട് കയ്യടി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ പൊള്ളത്തരം ജനം ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ…