കൊല്‍ക്കത്ത : രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ബംഗാളിലെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഗ്രാമത്തിലെ കര്‍ഷകന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന്. ബി.ജെ.പി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്വര്‍ജിയയും ദിലീപ് ഘോഷും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

മിഡ്‌നാപുരിൽ അമിത് ഷാ നടത്താനിരുന്ന റാലിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് കര്‍ഷകഭവനം സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ബാലിജുരി ഗ്രാമത്തിലെ സനാതന്‍ സിങ് എന്ന കര്‍ഷകന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് അമിത് ഷാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. അമിത് ഷായുടെ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ സന്തോഷവാനാണെന്ന് താനെന്നും സനാതന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഒരു ദിവസം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും ദരിദ്ര കര്‍ഷകനായ താന്‍ അമിത് ഷായ്ക്ക് ചോറും പയറും വിളമ്പുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah, BJP General Secretary Kailash Vijayvargiya and state BJP chief Dilip Ghosh having lunch at a farmer’s house in Belijuri village in Paschim Medinipur district. pic.twitter.com/yMSmIsan6P

— ANI (@ANI) December 19, 2020