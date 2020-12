പോലീസുകാർക്കിടയിലേക്ക് ട്രാക്ടർ ഇടിച്ചുകയറ്റി കർഷകർ ; വീഡിയോ കാണാം

ഡെറാഡൂണ്‍ : പൊലീസുകാർക്കെതിരെ അക്രമാസക്തരായി കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉധംസിംഗ് നഗര്‍ ജില്ലിയിലെ ബജ്പൂരിലാണ് സംഭവം.

ബാരിക്കേഡുകള്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരെവയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുകളിലേക്ക് കർഷകർ ട്രാക്ടര്‍ ഇടിച്ചുകയറ്റുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.

#WATCH | Protesters agitating against the new farm laws run a tractor over a police barricade in Bajpur, of the Udham Singh Nagar district in Uttarakhand pic.twitter.com/aI97qNcg0U

— ANI (@ANI) December 25, 2020