ഡൽഹി: തദ്ദേശിയമായി ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിനുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാന നേട്ടത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഗവേഷകർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അനുമോദനമറിയിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളായ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരേയും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

Also related: സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം

Visionary leadership can make a huge difference.

Time and again, we have seen a New India eager to innovate & help the humanity during crisis. The approval to Made in India vaccines will prove to be a game changer in boosting PM @NarendraModi’s vision of an Aatmanirbhar Bharat.

— Amit Shah (@AmitShah) January 3, 2021