ചെന്നൈ : രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതിനിടയിൽ പുതിയ പ്രസ്താവനയുമായി തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി രാജേന്ദ്ര ബാലാജി. കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ രസവും സാമ്പാറും സഹായിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്.

”നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ രസവും സാമ്പാറും ഭാഗമാക്കുക. അര ക്ലാസോ ഒരു ക്ലാസോ രസം ദിവസവും കുടിക്കുക. കൊറോണ വൈറസ് ചത്തുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോകും. ഞാൻ ദിവസവും രസം കുടിക്കും. എവിടെ പോയാലും രസം കുടിക്കുന്നത് മുടക്കില്ല”- രാജേന്ദ്ര ബാലാജി പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച ഫലപ്രദമായ നടപടികളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഫലപ്രദമായ നടപടികളിലൂടെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിച്ചു. മറ്റ് ഗുരുതരമായ രോഗമുള്ളവരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മരണ നിരക്ക് കുറവാണ്. നമ്മള്‍ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം. നമ്മൾ മഞ്ഞൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നു. ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

“Drink half/full glass rasam. Corona will run away or die,” says AIADMK minister KT Rajendra Balaji 🤦🏼‍♀️🤯 pic.twitter.com/3hezMgcNnc

— Shilpa Nair (@NairShilpa1308) January 12, 2021