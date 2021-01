ദേശീയ യൂത്ത് പാര്‍ലമെന്റിലെ പ്രസംഗ മികവിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കൈയടി നേടി മലയാളി പെണ്‍കുട്ടി. അരുവിത്തറ സെന്‍റ് ജോർജ് കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർഥിനി മുംതാസ് ആണ് തന്റെ വാക്ചാതുരിയിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം നേടിയത്. മുംതാസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചത്.

Mumthas S. from Kerala is both eloquent and expressive in her speech at the National Youth Parliament Festival. https://t.co/R8To68yEqo

— Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2021