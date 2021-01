ന്യൂഡല്‍ഹി : ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്‌സിനേഷന്‍ ഡ്രൈവാണ് ഇന്ത്യയിലേതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെയ്പ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയെയും നരേന്ദ്രമോദിയെയും പ്രശംസിച്ച്‌ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രംഗത്ത് വന്നത്.

Read Also : തകർപ്പൻ മൈലേജുമായി കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണിയിൽ എത്തി

India's 🇮🇳 Prime Minister @narendramodi today launched #COVID19Vaccination targeting 300 million priority groups, including #healthcare and #frontlineworkers, in the first phase. #LargestVaccinationDrive #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/VqSufmtEw4

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) January 16, 2021