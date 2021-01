കൊൽക്കത്ത : ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന മീം ട്വി‌റ്ററിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ബംഗാളി നടി സായോണി ഘോഷിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി ബിജെപി നേതാവ്. മേഘാലയ മുൻ ഗവർണറായ തഥാഗത റോയ് ആണ് നടിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

‘ഷെയർ ചെയ്‌ത മീം തന്റെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതായി ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ എന്നെ അറിയിച്ചു. അയാൾ അസം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതേ പോസ്‌റ്റിൽ ബംഗളൂരുവിലെ ഒരാളും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ ഞാനും പരാതി നൽകുന്നു. ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊള‌ളുക’ നടിയെ പരാമർശിച്ച് ട്വി‌റ്ററിൽ തഥാഗത റോയ് പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

@sayani06 You have already been reported to Kolkata Police. The complaint is attached. Meanwhile a person from Guwahati has told me that his religious feelings have been hurt by your meme and he is filing a complaint. I hope Assam Police will take cognizance and ask for remand. pic.twitter.com/qn94doOPdG

— Tathagata Roy (@tathagata2) January 16, 2021