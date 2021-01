ഭോപ്പാൽ : വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഹർഷ് വിജയ് ഗെഹലോട്ട്. സബ് ഡിവിഷണൽ മജ്‌സ്‌ട്രേറ്റ് കാമിനി ഠാക്കൂറിനെയാണ് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ- രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തിയലെ രത്‌ലാം ജില്ലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാനാണ് വിജയ് ഗെഹലോട്ടും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയത്. തുടർന്ന് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറിയ കാമിനി ഠാക്കൂർ പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ വൈകിയതോടെയാണ് സംഘം പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.

Cong MLA Harsh Vijay Gehlot talks to woman SDM in threatening tone during the anti-farm laws agitation in Ratlam district. Says “You’re a woman, had it been a man, I would have held him by the collar and handed over the memorandum.” @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/OgFeOBpzSS

— Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) January 18, 2021