ന്യൂഡല്‍ഹി : പുതിയ വര്‍ഷമായ 2021ലെ ആദ്യ മന്‍ കീ ബാത്ത് ജനുവരി 31നാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മന്‍ കീ ബാത്തിന്റെ 73-ാം പതിപ്പാണ് ജനുവരി 31ന് നടക്കുക. എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച്ചയാണ് മന്‍ കീ ബാത്ത് നടക്കുക.

2021’s first #MannKiBaat will take place on the last day of January. I urge you to share inspiring anecdotes for the same. I would be referring to some of them in the programme too. Write on the NaMo App, MyGov or dial 1800-11-7800. https://t.co/olzmnULgPc pic.twitter.com/Rvbkcbohkw

— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2021