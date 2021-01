സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ നൽകാനൊരുങ്ങി ത്രിപുര സർക്കാർ. ത്രിപുര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി രതൻലാൽ നാഥ് ആണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്നത്. ആർത്തവ ശുചിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Tripura Cabinet has approved the proposal to provide free sanitary napkins to all girls from classes VI to XII: State Education Minister Ratanlal Nath

(20.01.2021) pic.twitter.com/BuMURi5qao

— ANI (@ANI) January 21, 2021