ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ആറ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഥാർ-എസ്‌യുവി സമ്മാനിച്ച് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവച്ച ആറ് പേർക്കാണ് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ സമ്മാനം. ഓപ്പണർ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഓൾറൗണ്ടർ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ബൗളർമാരായ സിറാജ്, ടി നടരാജ്, നവ്ദീപ് സൈനി, ഷാർദുൽ താക്കൂർ എന്നിവർക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

Read Also : ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം തിരിച്ചുവിളിക്കല്‍ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി ഫോർഡ്

ട്വിറ്ററിലൂടൊണ് ഇക്കാര്യം ആനന്ദ് അറിയിച്ചത്. അസാദ്ധ്യമായവയെ സ്വപ്‌നം കാണുകയും അവ നേടുകയും ചെയ്യണം. അസാദ്ധ്യമായത് നേടിയെടുക്കാൻ ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ഇവർ പ്രചോദനമാണ്. മഹീന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ എസ്‌യുവി ഇവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നതിൽ വ്യക്തിപരമായി സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

The reason for this gift is to exhort young people to believe in themselves & ‘Take the road less traveled.’ Bravo Mohammed, Shardul, Shubhman,Natarajan,Navdeep & Washington! I now plead with @Mahindra_Auto to get them their THARS on priority. 😊 (3/3)

— anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2021