പൂച്ചക്കുട്ടിയ്ക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തെരുവ് നായയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെെറലാകുന്നത്. നൈജീരിയയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ.

പൂച്ചക്കുട്ടി പാൽ കുടിക്കുമ്പോള്‍ വളരെ ശാന്തമായി കിടക്കുകയാണ് നായ. ഇത് വളരെ അപൂർവമായ കാഴ്ചയാണെന്നാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴേ ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

It’s a most unusual sight: a kitten was spotted feeding on milk from a nursing dog in a remote village in Nigeria pic.twitter.com/imbyssZzvO

— Reuters (@Reuters) January 24, 2021