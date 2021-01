കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ കാർഷിക നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ കർഷകർ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിൽ വൻ സംഘർഷം. സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ച കർഷകർ റിപ്പബ്ളിക് ദിനത്തിൽ നടത്തിയ ട്രാക്ടർ റാലിക്കിടെ വൻ സംഘർഷമാണ് അരങ്ങേറിയത്. റാലിക്കിടെ കർഷകരിൽ ചിലർ പൊലീസ് വ്യൂഹത്തിനു നേരെ വാഹനമോടിച്ച് കയറ്റി. ഇതോടെ, പൊലീസിന് ലാത്തി ചാർജ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ, ഇന്ത്യയിലെ സിഖ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനോട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സിഖ് കർഷകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. സിഖുകാർ നടത്തിവരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും സമരത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇടപെടണമെന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

A Sikh activist asks Imran Khan to intervene and support the Sikh movement in India#IndianRepublicBlackDay pic.twitter.com/Y2yyHU8v4Q

— Arslan Azam 🍁🇵🇰 (@arslansaduzai) January 26, 2021