റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് കർഷകർ നടത്തിയ ട്രാക്ടർ റാലിക്കൊടുവിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ കൊടിയുയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഖാലിസ്ഥാൻ്റെ കൊടിയുമുയർന്നു. യഥാർത്ഥ ഭാരതീയൻ്റെ നെഞ്ചു തകരുന്ന രംഗമായിരുന്നു അത്. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിൽ കൊടി ഉയർത്താനെത്തിയവരിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പതാക വലിച്ചെറിയുകയും പകരം ഖാലിസ്ഥാൻ കൊടി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത് ഇന്ത്യ കണ്ടതാണ്.

Abusing and throwing away #Tiranga is completely unacceptable. No true #indian will ever dare to abuse #Tiranga on its republic day. These PPL aren’t farmers, they are anti Indian pro KAALISTHANIS. #ShameOnTractorRally #Tricolour #Tiranga #IndianRepublicBlackDay #IndianFlag pic.twitter.com/mJE8syz9Rx

