ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇസ്രായേല്‍ എംബസിയിലെ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. നരേന്ദ്രമോദിയുമായിയുള്ള ഫോൺ സന്ദേശത്തിലായിരുന്നു നെതന്യാഹു നന്ദി അറിയിച്ചത്.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke today by telephone with Indian Prime Minister @narendramodi and thanked him for his government's efforts to safeguard Israeli representatives in the aftermath of the terrorist event near the Israeli Embassy in India.

— PM of Israel (@IsraeliPM) February 1, 2021