കർഷക പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിദേശിയരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സച്ചിൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ബാഹ്യശക്തികൾ ഇടപെടുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇപ്പോഴിതാ സച്ചിനെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച് നടന്‍ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഭാരതരത്നമെന്നും, ഇതുവരെ നേടിയ സെഞ്ച്വറികളെക്കാളും റൺസിനെക്കാളുമൊക്കെ വില ആ ട്വീറ്റിന് ഉണ്ടെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ പ്രതികരണം.

“ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ബാഹ്യശക്തികൾ കാഴ്ചക്കാരാകാം, കളിക്കാർ ആകരുത് ” സച്ചിൻ ജി യുടെ മാസ്സ് ഡയലോഗ് .

നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഭാരതരത്നം..

നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നേടിയ 100 century യെക്കാൾ , അടിച്ചു കൂട്ടിയ റൺ മലയേക്കാൾ ,

അന്ന് ലോകകപ്പിൽ അക്തറിനെ തേർഡ്മാൻനു മുകളിലൂടെ ഹൂക്ക് ചെയ്ത് നേടിയ സിക്സറിനേക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ സച്ചിൻ ജി യുടെ ട്വീറ്റിന്.

(വാൽകഷ്ണം .. കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ, പഞ്ചാബിലെ ചില കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയ പോപ്പ് താരം റിഹാന ജി , പോൺ താരം മിയാ ഖലീഫ ജി എന്നിവർക്ക് മറുപടിയുമായാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ജി രംഗത്ത് വന്നത്.)

All the best Sachin ji By Santhosh Pandit