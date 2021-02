കോവിഡ് വാക്സിന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ച ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്സെൻ . താരത്തിൻറ്റെ സ്നേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മറുപടി നൽകി. “ലോകം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണെ”ന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ മറുപടി.

Glad to see your affection towards India. :)

We believe that the world is our family and want to play our role in strengthening the fight against COVID-19. https://t.co/zwpB3CNxLG

— Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2021