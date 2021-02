ഡെറാഡൂൺ : അപ്രതീക്ഷിത പ്രളയത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കവെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ടണലിൽ കുരുങ്ങിയ ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

ദുരന്തഭൂമിയിൽ ആദ്യമെത്തിയത് ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ അതിർത്തി സുരക്ഷാസേനയായിരുന്നു. തപോവൻ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്ക് സമീപത്തെ ടണലിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനായ ജീവനക്കാരൻ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. ഇയാളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ആരവം മുഴക്കുന്ന സേനാംഗങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ.

#WATCH | Uttarakhand: ITBP personnel rescue one person who was trapped in the tunnel near Tapovan dam in Chamoli.

Rescue operation underway.

(Video Source: ITBP) pic.twitter.com/RO91YhIdyo

— ANI (@ANI) February 7, 2021