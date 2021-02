ന്യൂഡൽഹി: ഹിന്ദുസ്​ഥാനി മുസ്​ലിം ആയതിൽ താൻ അഭിമാനിക്കുന്നെന്ന്​ കോൺഗ്രസ്​ എം.പി ഗുലാം നബി ആസാദ്​. രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന്​ ഈമാസം വിരമിക്കുന്ന എം.പിമാർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ്​ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജമ്മു-കശ്​മീരിൽ നിന്ന്​ ഡൽഹിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന തന്‍റെ രാഷ്​ട്രീയ ജീവിതം പരാമർശിച്ച പ്രസംഗത്തിനിടെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വികാരാധീനനായി.

‘ഞാൻ ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടില്ല. അതൊരു ഭാഗ്യമാണെന്ന്​ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും പാകിസ്​താനിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളിൽ ഞാനും ഒരാളാണ്​. പാകിസ്ഥാനിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്​ വായിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഹിന്ദുസ്​ഥാനി മുസ്​ലിം ആയതിൽ എനിക്ക്​ ഏറെ അഭിമാനം തോന്നി’- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

I am among those fortunate people who never went to Pakistan. When I read about circumstances in Pakistan, I feel proud to be a Hindustani Muslim: Congress MP Ghulam Nabi Azad in his retirement speech in RS pic.twitter.com/0nmJdkMWI8

— ANI (@ANI) February 9, 2021