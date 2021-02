ചെന്നൈ: കോവിഡിന്‍റെ വരവിന്​ ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി കാണികളെ അനുവദിച്ച മത്സരമായിരുന്നു ചെന്നൈയിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്​. ഇന്ത്യന്‍ കാണികളെ എന്നും ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിരുന്ന നായകന്‍ വിരാട്​ കോഹ്​ലി ഇക്കുറി അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമായി പ്രയോഗിച്ചത്​ ചെന്നൈയുടെ ആവേശമായ തമിഴ് മക്കളുടെ കുത്തകയായ “വിസില്‍ പോട്​” ആയിരുന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ വിക്കറ്റുകള്‍ നിരയായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇന്ത്യ മത്സരത്തില്‍ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്​തപ്പോഴായിരുന്നു കോഹ്​ലി കാണികളെ വിസിൽ പോടിലൂടെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയത്. ഐ.പി.എല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍കിങ്​സിന്‍റെ ഹോംഗ്രൗണ്ടായ ചെന്നൈയിൽ അവരുടെ സ്വന്തം “വിസില്‍ പോട്​” ആംഗ്യത്തിലൂടെ കാണിച്ചാണ്​ കോഹ്​ലി കാണികളെ ഉണർത്തിയത്​.

