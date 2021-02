ലക്നൗ : കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ വാദ്രയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രതിഷേധവുമായി പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുരയിലാണ് സംഭവം. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിനിയാണ് പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്.

അതിർത്തിയിലെ പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധമുയർന്നത്. പ്രിയങ്കാ വാദ്ര പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും എത്തിയ സ്ത്രീ മകൾക്ക് നീതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രിയങ്ക പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചു.

#WATCH | A group of people raised slogans during Congress leader Priyanka Gandhi Vadra's address at a farmers' rally in Mathura, seeking her intervention in a rape case in Bharatpur, Rajasthan. She got down from the stage & listened to the grievances of the demonstrators. pic.twitter.com/FTfVlC8kUZ

— ANI UP (@ANINewsUP) February 23, 2021