കൊല്‍ക്കത്ത : ബംഗാളി നടി പായെല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നദ്ദ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലായിരുന്നു നടിയുടെ പാര്‍ട്ടി പ്രവേശനം.

കഴിഞ്ഞദിവസം മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം അശോക് ദിന്‍ദയും, കേന്ദ്രമന്ത്രി ബാബുല്‍ സുപ്രിയോയുടെയും പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അര്‍ജുന്‍ സിംഗിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില്‍, ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

West Bengal: Actor Payel Sarkar joins BJP, in Kolkata. State party chief Dilip Ghosh and national president JP Nadda also present. pic.twitter.com/dmzMLGpZoW

— ANI (@ANI) February 25, 2021