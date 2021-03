കൊൽക്കത്ത : നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ട് പിടിയ്ക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി. ചായക്കടയിൽ സ്വന്തമായി ചായയടിച്ച് ആളുകൾക്ക് നൽകിയാണ് മമത ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വന്തം മണ്ഡലമായ നന്ദിഗ്രാമിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു മമതയുടെ നാടകം. പ്രദേശത്തെ ചായക്കടയിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ എത്തിയ മമത കടയിൽ കയറി സ്വന്തമായി ചായയിട്ട് പ്രവർത്തകരും കടയിൽ തടിച്ച് കൂടിയവർക്കും നൽകി. പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ചായ നൽകി ശേഷം ആളുകളുമായി മമത കുശലം പറയുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, മമത ചായ അടിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ നിരവധി പേരാണ് പരിഹാസവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മമത കൂടുതൽ ചിരിക്കാനുള്ള വക നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

#WATCH: West Bengal CM Mamata Banerjee serves tea to everyone at a tea stall in Nandigram. The CM herself had tea at the stall. pic.twitter.com/0FwnNgZF44

— ANI (@ANI) March 9, 2021