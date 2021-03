പി.ഐ.എ എന്നെഴുതിയ വിമാനരൂപത്തിലുള്ള ബലൂണ്‍ ബലൂണ്‍ ജമ്മു കാശ്മീരില്‍ കണ്ടെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ബലൂൺ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബലൂണിന്റെ ചിത്രം വ്യാപകമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചു. ‘പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ്’ എന്നാണ് പി’ഐ’എ അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. വിമാനത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ബലൂണ്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനലുകളും വാതിലുകളും പുറത്ത് വരച്ചുചേര്‍ത്റ നിലയിലാണ് ബലൂൺ കണ്ടെത്തിയത്.

ഹിരാനഗറിലുള്ള സോത്ര ചക് ഗ്രാമത്തിലാണ് ബലൂണ്‍ വീണുകിടന്നതെന്ന് ജമ്മു കാശ്മീര്‍ പൊലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉടന്‍തന്നെ പൊലീസ് എത്തി ബലൂണ്‍ കസ്റ്റഡയില്‍ എടുത്തു. ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ പലരും അഭിപ്രായങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി.

An aircraft-shaped balloon with ‘PIA’ written on it landed in Sotra Chak village of Hiranagar sector yesterday evening. The balloon was taken into custody by police: Jammu and Kashmir Police pic.twitter.com/GVGWmhesYl

— ANI (@ANI) March 10, 2021