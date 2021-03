ന്യൂഡല്‍ഹി : വൃദ്ധയായ മാതാവിനെ നടുറോഡില്‍ വെച്ച് മകന്‍ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ദ്വാരകയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം. 76 വയസ്സുള്ള അവ്താര്‍ കൗര്‍ എന്ന വൃദ്ധയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അയല്‍വാസികളുമായി പാര്‍ക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വഴക്കാണ് മകന്‍ അമ്മയെ കൊല്ലുന്നതില്‍ ചെന്ന് അവസാനിച്ചത്.

സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയല്‍വാസിയുടെ വീടിന് മുന്നില്‍ അവ്താര്‍ കൗറും മകനും ഭാര്യയും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ ആദ്യം കാണുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ മകന്‍ അവ്താറിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയാണ്. വീഴ്ചയില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കാതിരുന്ന അവ്താറിനെ മരുമകള്‍ ഓടിച്ചെന്ന് എഴുന്നേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത് കാണാം. മകന്റെ അടിയില്‍ ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച അവ്താര്‍ കൗറിനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവ്താര്‍ മരിച്ചതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

Horrible. A man in Delhi slaps his old mother, she dies. pic.twitter.com/NsAO8PZb7b

— Sandeep Singh (@PunYaab) March 16, 2021