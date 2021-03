ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി അബ്ദുൾ കലാം മെട്രോമാൻ ഇ. ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വീണ്ടും വൈറലാകുന്നു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇ. ശ്രീധരൻ വന്നതുമുതൽ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ, നവോത്ഥാന നായകർ അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കുകയും രൂക്ഷവിമർശനമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന അബ്ദുൾ കലാമിനെ പോലെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ മെട്രോമാനെ പുകഴ്ത്തി മുൻപ് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ രംഗത്തെത്തിയതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

മുൻപൊരിക്കൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് കലാം മെട്രൊമാനെ പേരെടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചത്. ‘ആത്മാർത്ഥയോട് കൂടി തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് വിജയത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇ. ശ്രീധരൻ. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലിൽ കർമനിരതനാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ നേതാവാകാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 2 മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ മനസാണ് അദ്ദേഹം കവർന്നത്’.- കലാം പറഞ്ഞിരുന്നു.

കലാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ മെട്രോമാൻ തൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ സന്തോഷത്തോട് കൂടി പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ ഡോ. അബ്ദുൾ കലാമിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു മെട്രോമാൻ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഒരു രാഷ്ട്രപതിക്ക് കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം.

I take this opportunity to reminisce about the great son of India Dr. Abdul Kalam. I present to you a video clipping sent to me by a dear friend, where Dr. Kalam is talking about me. Pranams and gratitude to the MissileMan. 🙏🏼 pic.twitter.com/PZwjQ2Vfbq

— Metroman E Sreedharan (@TheMetromanS) March 20, 2021