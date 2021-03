ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി : യു​എ​സ് കമ്പനിയായ നോ​വ​വാ​ക്സു​മാ​യി ചേ​ര്‍​ന്നു സെ​റം ഇ​ന്‍​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഉ​ല്‍​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കോവോ വാക്സിന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി സെ​റം സി​ഇ​ഒ അ​ദാ​ര്‍ പൂ​നാ​വാ​ല അ​റി​യി​ച്ചു.

ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലും ബ്രി​ട്ട​നി​ലും ജ​നി​ത​ക മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ച്ച വൈ​റ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍​പ്പെ​ടെ കോ​വോ​വാ​ക്സ് 89% ഫ​ല​പ്ര​ദ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട്. നി​ല​വി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കോ​വി​ഷീ​ല്‍​ഡ് ഉ​ല്‍​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സെ​റം ആ​ണ്.

Covovax trials finally begin in India; the vaccine is made through a partnership with @Novavax and @SerumInstIndia. It has been tested against African and UK variants of #COVID19 and has an overall efficacy of 89%. Hope to launch by September 2021! https://t.co/GyV6AQZWdV

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) March 27, 2021